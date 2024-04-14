كريستال بالاس يسقط ليفربول ويمنح هدية للسيتي وآرسنال في صراع الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق كريستال بالاس، فوزا هاما على حساب ليفربول، على ملعب «أنفيلد»، معقل الريدز، بهدف دون رد، في لقاء الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تأخر ليفربول بهدف بعدما نجح إيبيريشي إيز الهدف الأول لفريق كريستال بالاس فى الدقيقة 13 من الشوط الأول.

وأهدر محمد صلاح، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، فرصة الهدف الأول، بعد وصول الكرة له داخل منطقة الـ6 ياردات، بعد وضعها في قدم الحارس.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد فريق ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث، خلف آرسنال الثاني، بفارق الأهداف، متأخرا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.