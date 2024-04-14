لاعب ميلان يغيب عن ديربي الغضب

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مالك ثياو مدافع فريق إي سي ميلان صدمة لمدربه ستيفانو بيولي في مباراة فريقه أمام ساسولو ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.



وتعادل ميلان مع ساسولو بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت بينهما، ليرفع الروسونيري رصيده إلى 69 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق كبير عن المتصدر الإنتر الذي يصل إلى 13 نقطة.

وكان مالك ثياو مدافع ميلان تلقى البطاقة الصفراء بعد احتكاكه مع مهاجم ساسولو بينامونتي، وعليه يغيب عن ديربي الغضب.

أصبح بشكل مؤكد غياب ثياو في مباراة الديربي أمام إنتر ميلان، والتي ستقام الأسبوع المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي، لتراك البطاقات.

وسيضطر مدرب ميلان لإشراك فيكايو توموري وسيمون كاير في خط دفاع الروسونيري ، في ديربي الغضب، لتعويض غياب اللاعب الألماني مالك ثياو.



موعد ديربي الغضب



ويلتقي ميلان مع غريمه الإنتر يوم الإثنين الموافق 22 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

