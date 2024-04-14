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تشكيل مودرن فيوتشر الرسمي أمام الإسماعيلي بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي بالدوري.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي ، ايموراني حساني ، محمد صادق ، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه ، محمد ربيعة ، عبد الرحمن رشدان ، علي ياسر ، احمد كباكا ، كيجالي درامي ، ارنولد ايبا ، محمد زعلوك

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد الإسماعيلية فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره نادي الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر لدوري نايل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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