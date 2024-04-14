تشكيل مودرن فيوتشر الرسمي أمام الإسماعيلي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي بالدوري.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي ، ايموراني حساني ، محمد صادق ، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه ، محمد ربيعة ، عبد الرحمن رشدان ، علي ياسر ، احمد كباكا ، كيجالي درامي ، ارنولد ايبا ، محمد زعلوك

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد الإسماعيلية فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره نادي الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر لدوري نايل.