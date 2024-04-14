اخبار الرياضه

اَرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة اَرسنال أمام نظيره أستون فيلا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي يشهدها ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.

وشهد الشوط الأول بين اَرسنال وأستون فيلا سيطرة كبيرة من جانب الجانرز، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 57%، بينما جاءت 43% لصالح أستون فيلا.

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لاَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: زينيتشينكو، جابرييل، ويليام ساليبا، بن وايت.

الوسط: كاي هافرتز، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، تروسارد.

وجاء آرسنال في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية هذه المباراة، برصيد 71 نقطة، فيما جاء أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.

الجدير بالذكر أن تلقى خسارة من كريستال بالاس بهدف نظيف، ليفقد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث استطاع مانشستر سيتي تصدره للمسابقة برصيد 73 نقطة.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا