دفعة معنوية كبيرة لـ الهلال قبل موقعة العين في دوري أبطال آسيا

تلقى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة العين الإماراتي، بدوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد العين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب تقارير صحفية سعودية، تأكدة جاهزية لاعب نادي الهلال، عبد الإله المالكي، بعدما شارك في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من إصابة على مستوى الركبة.

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ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق الهلال إلى الإمارات، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء المران الرئيسي، لمواجهة العين، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال لنصف النهائي، بعدما تفوق على اتحاد جدة بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي دور الثمانية.

وعلى الجانب الأخر صعد العين على حساب النصر بالفوز بركلات الترجيح 3-1، حيث انتهى مجموع المباراتين بالتعادل 4-4.