"إنقاذ الموسم".. روبرتسون ينقذ فان دايك من تكرار كارثة جيرارد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن أندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، من إنقاذ مرمى فريقه من هدف محقق أمام فريق كريستال بالاس، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويتقدم فريق كريستال بالاس على حساب فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه اللاعب إيبيرتشي إيزي في الدقيقة 14، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً، في إطار منافسات الجولة ال 33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان روبرتسون تمكن من إنقاذ انفراد جان فيليب ماتيتا لاعب فريق كريستال بالاس، من على خط المرمى، بعد خطأ كارثي من مدافع الريدز فيرجيل فان دايك.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.