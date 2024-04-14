بالصور.. حسرة محمد صلاح بعد الخسارة وصعوبة المنافسة على الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تلقى ليفربول خسارة مدوية على أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر محمد صلاح بعد المباراة وعلى وجهه علامات الحزن والحسرة، بسبب خسارة 3 نقاط في الصراع الشرس على الدوري الإنجليزي مع أرسنال ومانشستر سيتي.

وكان قد خسر الريدز في المباراة التي سبقت كريستال بالاس، ضد أتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 3-0.

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