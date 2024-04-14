"حلم اللقب يقترب من الضياع".. ليفربول يسقط أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، الهزيمة من نظيره كريستال بالاس، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف كريستال بالاس في اللقاء، اللاعب إيبرتشي إيزي في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول.

وتعد هذه الهزيمة، قد تقلص من فرص فريق ليفربول في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة توقف رصيد فريق ليفربول عند النقطة 71 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي رفع فريق كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 33 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة.