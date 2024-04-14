حساب مانشستر سيتي يسخر من ليفربول بعد هزيمة كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

سخر الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً، من هزيمة فريق ليفربول أمام كريستال بالاس.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة لنجم الفريق كيفين دي بروين، معلقاً عليها: "عيناك جميلتان مثل حبتي كريستال"، في إشارة إلى هزيمة ليفربول من كريستال بالاس.

وتلقى فريق ليفربول الهزيمة بهدف دون مقابل من فريق كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73، فيما يأتي فريق ليفربول في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 71 نقطة.