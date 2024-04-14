"فرصة صلاح والمنافسة على الدوري".. كلوب يفجر غضبه بعد الهزيمة من كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تحدث مدرب ليفربول، يورجن كلوب، عن الخسارة من كريستال بالاس بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي، والفرص الضائعة.
وقال كلوب بعد المباراة: "إنها لحظات سيئة جدا وشعوري سيئ الآن، أحتاج وقت لمعالجة ذلك".
وأضاف: "لا يمكنني الوقوف هنا والقول بأنها نقطة الإنطلاقة لبقية الموسم، الأمر ليس هكذا".
وواصل: "رأيت فرصة داروين، وفرصة جوتا، وفرصة صلاح، ومجددا لم نسجل، هذا أمر بشع".
وأتم الألماني: "إذا لعبنا بمستوى الشوط الأول فلماذا يجب علينا الفوز بالدوري، وإذا لعبنا بمستوى الشوط الثاني فيجب أن نفوز في المباريات".
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