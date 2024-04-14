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"فرصة صلاح والمنافسة على الدوري".. كلوب يفجر غضبه بعد الهزيمة من كريستال بالاس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب ، يورجن كلوب، عن الخسارة من كريستال بالاس بهدف نظيف في ، والفرص الضائعة.

وقال كلوب بعد المباراة: "إنها لحظات سيئة جدا وشعوري سيئ الآن، أحتاج وقت لمعالجة ذلك".

وأضاف: "لا يمكنني الوقوف هنا والقول بأنها نقطة الإنطلاقة لبقية الموسم، الأمر ليس هكذا".

وواصل: "رأيت فرصة داروين، وفرصة جوتا، وفرصة صلاح، ومجددا لم نسجل، هذا أمر بشع".

وأتم الألماني: "إذا لعبنا بمستوى الشوط الأول فلماذا يجب علينا الفوز بالدوري، وإذا لعبنا بمستوى الشوط الثاني فيجب أن نفوز في المباريات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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