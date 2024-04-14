تقارير: زيدان على رأس المرشحين لخلافة توخيل في بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، وجود مفاوضات من جانب إدارة فريق بايرن ميونخ الألماني مع الفرنسي زين الدين زيدان، لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، خلفاً للألماني توماس توخيل.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية: "إن إدارة بايرن ميونخ وضعت اسم زيدن الدين زيدان، على رأس المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق، بداية من الموسم المقبل".

وأضافت: "حدث تواصل من جانب إدارة بايرن ميونخ مع المدرب الفرنسي، لمعرفة موقفه من تولي القيادة الفنية للفريق خلفاً لتوماس توخيل".

وكان بايرن ميونخ أعلن في وقت سابق، رغبته في تحديد المدير الفني الجديد للفريق، قبل نهاية أبريل الجاري.

ويذكر أن زين الدين زيدان يجلس دون عمل، منذ رحيله عن القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني، في يونيو 2021.