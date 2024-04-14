طرح تذاكر بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التي يستضيفها المارد الأحمر حتى يوم 24 أبريل الجاري، عن توافر تذاكر مباريات البطولة حاليًّا عبر موقع شركة تذكرتي.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن أسعار التذاكر، والتي جاءت كالتالي، 30 جنيهًا للدرجة الموحدة، حيث تتيح تلك التذكرة لحاملها حضور جميع مباريات اليوم التي تقام على نفس الصالة.

وأضاف الموقع الرسمي: "إن اللجنة المنظمة أكدت على ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ "Fan ID" للحصول على تذاكر البطولة.

وسوف تقام منافسات البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.