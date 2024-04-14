شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب "شيف" فى رحلة الكونغو قبل مواجهة مازيمبي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلي، على اصطحاب شيف لرحلة الكونغو من أجل الإشراف على تجهيز وجبات البعثة طوال أيام الإقامة هناك.

وحدد مارسيل كولر موعد السفر للكونغو لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا حيث تقرر سفر البعثة فى الثانية ظهر الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك افى السابعة مساء غد، الاثنين باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

زاستقر مسئولو النادى الأهلى على سفر سمير عدلى المدير الإداري بفريق الكرة للكونغو قبل البعثة من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق وملاعب التدريب قبل خوض لقاء مازيمبى الكونغولى.

ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم السبت 27 أبريل الجاري.