شكرا لقرائتكم خبر عن عواد vs شوبير.. طموحات مختلفة بين القمة التاسعة والمشاركة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات السابعة مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة دورى nile والتى تقام باستاد القاهرة الدولى.

ويتولى حراسة عرين الأهلى مصطفى شوبير فى ظل الإصابة التي يعانى منها محمد الشناوى حارس الفريق الأول، ويٌعد ظهور أوفا هو الثانى له في مباريات القمة، حيث سبق وحرس عرين الأحمر في نهائي كأس مصر الذى انتهى بفوز الأهلى بهدفين دون رد من الزمالك.

ويسعى أوفا شوبير للخروج من المباراة بشباك نظيفة ليضمن أن يكون الحارس الأول للاهلى حتى بعد تمام شفاء الشناوى من الإصابة التي يعانى منها ، ولكسب ثقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، خاصة أنه سبق وقدم أوراق اعتماد لدى المدير الفني في نهائي كأس مصر، إلا أن خسارة الأهلى أمام البنك الاهلى في الدورى قد تكون هوت ثقة الخواجة، إلا أن شوبير الصغير دخل مرماه هدفين أمام إنبى، بينما خرج من مباراة ود بشباك نظيفة.

وفي المقابل، يدخل محمد عواد مباراة الأهلى التي تٌعد القمة التاسعة له مع الزمالك، ويبحث عواد أن ينال ثقة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض، خاصة أن الخواجة كان يطبق سياسة الدور بين عواد ومحمد صبحى، إلا أن إصابة صبحى بمزق فى العضلة الضامة حرمته من المشاركة فى المباريات الفترة الأخيرة.

كما يسعى عواد أن يضمن المشاركة أساسيا مع الزمالك في المباريات المقبلة، فى ظل تقييم الحارسين من جانب المدير الفني لتحديد مصير أي من الثنائى سيتم التفاوض معه على تجديد تعاقده والإبقاء عليه في صفوف الأبيض، حيث ينتهى عقد الثنائى عواد وصبحى بنهاية الموسم ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ آخر.

