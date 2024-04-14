شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة 48 ساعة بعد التعادل مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر، المدير الفني للمصري ، منح لاعبيه راحة سلبية ليومين، عقب نهاية مباراة اليوم أمام سيراميكا والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري.

ويستأنف المصري تدريباته عصر الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة التاسعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو.

ويلتقي النادي المصري مع فاركو، في المباراة المقرر إقامتها باستاد برج العرب فى السابعة مساء الثلاثاء الثالث والعشرين من أبريل الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.