باير ليفركوزن يهزم بريمن ويتوج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه

حقق باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على ضيفه فيردر بريمن بخمسة أهداف دون رد الأحد في معقل باير " باي أرينا" ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.



واستهل ليفركوزن الذي يقدم موسماً استثنائياً على كل الأصعدة، المواجهة بقوة وضغط هجومي كبير أجبر لاعبي بريمن على الانكماش الدفاعي، الذي لم يفلح في إيقاف خطورة أصحاب الأرض.



وفي الدقيقة 25 افتتح فيكتور بونيفاس التسجيل لليفركوزن من ركلة جزاء، ثم حسمت النتيجة تماماً بعد أن سجل السويسري القادم من آرسنال غرانيت تشاكا الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 60، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 68.



وفي الدقيقة 83 انطلقت الاحتفالات في جميع أرجاء الملعب بعد أن عاد فيرتز وسجل الهدف الثاني له والرابع لليفركوزن، ثم عاد فيرتز ودون الهاتريك في اليوم التاريخي بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 90.



ورفع ليفركوزن بذلك رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق 16 نقطة أمام بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني مع تبقي 5 مراحل على نهاية البطولة ما يعني استحالة لحاق بايرن الذي فقد لقبه رسمياً اليوم، بليفركوزن.



(بي إن سبورت)