كلوب بعد الخسارة أمام كريستال بالاس: كان بإمكاننا تسجيل 4 أهداف

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على الخسارة أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وأكد كلوب خلال تصريحات لشبكة "BBC" البريطانية، عقب مباراة الليفر أمام بالاس، على أن الشوط الأول الفريق لم يقدم المستوى المأمول، لكن خلال الشوط الثاني أهدر اللاعبين العدي من الفرص الخطيرة.

وأشار إلى أن الفريق لم يكن مقنعًا خلال مواجهة كريستال، في المقابل نجح كريستال بالاس في استغلال حالة ليفربول وأحرز هدفًا نجح من خلاله الخروج فائزًا.

وأضاف كلوب تصريحاته: "خلال الشوط الأول لم ننجح في تقديم أي شيء، لكن خلال الشوط الثاني حاولنا تغيير التشكيل والديناميكية".

وتابع: "كان بإمكاننا تسجيل 4 أهداف في الشوط الثاني، ولكن لم يكن ذلك كافيًا، كرة القدم رفضتنا اليوم، إذا لعبنا هذه المباراة مرة أخرى، سنفوز ونفس الكرات التي ضاعت ستدخل المرمى".

الجدير بالذكر أن ليفربول فقد فرصة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حل في المركز الثالث بـ 71 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الأول بـ 73، واَرسنال وصيف البطولة بـ 71 نقطة.