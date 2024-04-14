جماهير ليفركوزن تقتحم الملعب للاحتفال بلقب الدوري الألماني التاريخي (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - لم تتمالك جماهير باير ليفركوزن نفسها بعد تحقيق فريقها لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخها عقب الانتصار على فيردر بريمن بخماسية نظيفة في مسابقة البوندسليجا.

قبل نهاية المباراة كانت جماهير ليفركوزن اقتحمت ملعب المباراة للاحتفال بلقب الدوري الألماني التاريخي بعد هدف فيرتز الرابع في شباك فيردر بريمن في الدقيقة 83، حيث كانت قبلها بـ 3 دقائق نزلت إلى أطراف أرضية الملعب عندما كانت النتيجة تشير إلى ثلاث أهداف نظيفة.



شاهد اقتحام جماهير ليفركوزن الملعب للاحتفال بلقب الدوري الألماني التاريخي (شاهد)



ويعيش باير ليفركوزن موسما استثنائيا حيث يتوج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه دون تلقي الهزيمة خلال 29 مباراة ( 25 انتصار و4 تعادلات).

لكن بعد هدف فيرتز الرابع، طالب لاعبو ليفركوزن ومدربهم تشابي ألونسو والمذيع الداخلي للملعب، الجماهير بالخروج من أرض الملعب.

وكسر ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو هيمنة بايرن ميونخ بعد 11 عاما، بعد احتكاره للقب طوال تلك الفترة قبل أن يكسرها ليفركوزن بالتتويج باللقب.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الدوري الألماني ليوسع الفارق إلى 16 نقطة ليتوج باللقب قبل نهاية الموسم بـ 5 مباريات.

