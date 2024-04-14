26 مصريا يشاركون في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي عن مشاركة 26 لاعبا ولاعبة من مصر في بطولة الدوري العالمي «البريميرليج» للكبار والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري، على الصالة المغطاة بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي .

وجاءت أسماء اللاعبين المصريين المشاركين في البطولة كالتالي :-

عبدالله ممدوح وزن 75 كجم كوميتيه، فريال أشرف وزن 68 كجم كوميتيه،،علي الصاوي وزن 67 كجم كوميتيه، عمرو علاء وزن 60 كجم كوميتيه، عبد الله هشام ، ويوسف فرج وزن 75 كجم كوميتيه، ريم سلامة ، وجنة علي وزن 50 كجم كوميتيه، أحلام يوسف ، وميرنا عطية وزن 55 كجم كوميتيه، يوسف بدوي وزن 84 كجم كوميتيه، نورسين علي ودهب علي وزن 61 كجم كوميتيه، أحمد المصري ، طه طارق، حازم محمد، و محمود جلال وزن فوق 84 كجم كوميتيه،

هدير هندي ، ميار زين العابدين ، و علا المدني وزن 68 كجم كوميتيه، منة شعبان ، و حبيبة حلمي وزن فوق 68كجم كوميتيه، أسماء علام ، مريم العزبي ،آية هشام ، و جنى خميس فردي كاتا.

ويشارك في البطولة نحو 381 لاعبًا ولاعبة ممثلين للـ59 دولة حيث تم غلق باب التسجيل يوم 4 إبريل.

يذكر أن الاتحاد المصري للكاراتيه ينظم معسكر دولي استعداداً للبطولة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 17 إبريل بمشاركة 5 دول وهي: تركيا، وكرواتيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر، وذلك لاتاحة الفرصة للاعبي المنتخب المصري في زيادة الخبرات عن طريق التدريب مع المدارس المختلفة استعدادًا لبطولة البريميرليج وباقي بطولات الموسم.

يشارك في بطولة البريميرليج أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل ميزان، وتمنح البطولة نقاط هامة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة وهي ضمن البطولات المؤهلة لبطولة العالم 2025 بالقاهرة.