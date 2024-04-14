تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري بالكالتشيو.. سانشيز يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان عن تشكيل مواجهة كالياري، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة إنتر ميلان أمام كالياري في تمام الثامنة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، أتشيربي، يان أوريل بيسيك.

الوسط: فيديريكو ديماركو، مخيتاريان، تشالهان أوجلو، نيكولو باريلا، دارميان.

الهجوم: ماركوس تورام، سانشيز.

تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري

الجدير بالذكر أن إنتر ميلان يحتل ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم برصيد 82 نقطة، بفارق عدد نقاط كثير عن صاحب المركز الثاني ميلان والذي يمتلك 69 نقطة.