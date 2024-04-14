تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري بالكالتشيو.. سانشيز يقود الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان عن تشكيل مواجهة كالياري، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.
ومن المقرر انطلاق مواجهة إنتر ميلان أمام كالياري في تمام الثامنة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري
حراسة المرمى: سومر.
خط الدفاع: أليساندرو باستوني، أتشيربي، يان أوريل بيسيك.
الوسط: فيديريكو ديماركو، مخيتاريان، تشالهان أوجلو، نيكولو باريلا، دارميان.
الهجوم: ماركوس تورام، سانشيز.
الجدير بالذكر أن إنتر ميلان يحتل ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم برصيد 82 نقطة، بفارق عدد نقاط كثير عن صاحب المركز الثاني ميلان والذي يمتلك 69 نقطة.