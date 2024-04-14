اخبار الرياضه

بحضور وزير الرياضة.. الأهلي يفتتح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - افتتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، اليوم الأحد ، البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة للرجال في نسختها 45 على صالتي الأمير (عبد الله الفيصل) و(الشهداء) بمقر القلعة الحمراء

وحضر مراسم الافتتاح محمود الخطيب، رئيس النادي، والدكتور ‏أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدنان عبد الله نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة ‏الطائرة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.‏

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت ‏الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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