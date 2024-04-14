بحضور وزير الرياضة.. الأهلي يفتتح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ياسر رشاد - القاهرة - افتتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، اليوم الأحد ، البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة للرجال في نسختها 45 على صالتي الأمير (عبد الله الفيصل) و(الشهداء) بمقر القلعة الحمراء
وحضر مراسم الافتتاح محمود الخطيب، رئيس النادي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدنان عبد الله نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.
وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.