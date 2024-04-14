روبرتسون يهاجم مهاجمي ليفربول عقب الهزيمة امام كريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - شن اندى روبرتسون الظهير الايسر لفريق ليفربول هجوما شرسا على مهاجمي فريق ليفربول مؤكدا ان تراجع نتائج ليفربول في المباريات الأخيرة جاء بسبب ضعف الأداء الهجومي للاعبي ليفربول .

وكان ليفربول قد تلقى هزيمة مفاجئة على ملعب انفيلد رود امام كريستال بالاس ليتراجع الفريق إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الأنجليزي خلف المتصدر مانشيستر سيتي .

وكان أداء مهاجمي ليفربول خلال المباراة محط انتقاد الكثيرين عقب المباراة حيث أظهرت الاحصائيات عدم استطاعة مهاجم ليفربول محمد صلاح و داروين نونيز وكيرتس جونز ترجمة ٢١ فرصة حقيقية لأهداف في مرمى كريستال بالاس وهو ما يعد امتدادا لما حدث في تعادل الفريق امام مانشيستر يونايتد والهزيمة امام اتالانتا الإيطالي في بطولة الدوري الأوربي.

ايضا وعلى جانب الأرقام السلبية لفريق ليفربول فقد فشل الفريق في الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة التاسعة على التوالي على ملعب انفيلد رود وهو ما يماثل الرقم السلبي الذي حققه الفريق في بطولة الدوري الأنجليزي عام ١٩٩٩ .

وقال اندي روبرتسون عقب المباراة: انها نفس الأمور التي نتعرض لها في كل المباريات الأخيرة وهو امر مؤسف للغاية في هذا التوقيت . نعاني كثيرا دفاعيا لعدم تلقي أهداف على ملعبنا ولا اعرف عدد المباريات التي خرجنا فيها بشباك نظيفة خلال اخر عشرة او ١٥ مباراة سابقة وهو امر محزن بحق .ايضا الزملاء في الهجوم عليهم أن يقدموا ادائا افضل لنحقق الفوز . لم نكن حاسمين في الهجوم منذ العودة من فترة التوقف الدولي واهدرنا العديد والعديد من الفرص السهلة . عدم التسجيل على ملعبنا أنفيلد رود امر قليل للغاية ونادر وهو ما جعلنا نعاقب بخسارة مباراتين في منتهى الأهمية ولا يجب ان يحدث في مثل هذا التوقيت من الموسم .