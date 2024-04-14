نجم غينيا معرض لعقوبات من ناديه الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه نجم منتخب غينيا وقائده نابي كيتا عقوبات قاسية من ناديه الألماني فيردر بريمن fعدما رفض نابي كيتا السفر مع فريقه لمواجهة نادي بايرليفركوزن في الدوري الألماني بعدما علم باستبعاده من قائمة المباراة ,التي أنتهت بفوز ليفركوزن بخمسة اهداف مقابل هدف وحصوله على لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه .

وقال المدير الرياضي لنادي فيردر بريمن كليمنس فريتز عن موقف نابي كيتا : تم استبعاد نابي كيتا من قائمة المباراة لكن وفقا لقواعد الفريق لابد أن يرافق الفريق في الاتوبيس لمواجهة بايرليفركوزن لكنه لم يفعل وفضل الذهاب إلى منزله .

وأضاف المدير الرياضي لنادي فيردر بريمن : تحدثنا على الفور مع الاعب ومدير اعماله لنرى سبب واضح لما فعله و ننتظر تلقى الرد غدا الاثنين على الاكثر .

يذكر ان نابي كيتا لم يشارك سوى في خمس مباريات فقط هذا الموسم مع فيردر بريمن بعدما عاني طويلا من عدة اصابات والمشاركة مع منتخب غينيا في بطولة كأس الأمم الافريقية الأخيرة في كوت ديفوار.

المعروف ان نابي كيتا انضم إلى فيردر بريمن في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول الأنجليزي في نهاية موسم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وسبق له اللعب في الدوري الألماني مع نادي لييبزيج وهو الذي قام ببيعه إلى ليفربول مقابل ٥٣ مليون يورو .