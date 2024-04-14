لاعب وست هام يخلع القلوب بسقوط مفاجئ في مباراة فولهام

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي اليوم الأحد، أن لاعبه جورج إيرثي جرى نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس.

وشارك الشاب جورج إيرثي، البالغ من العمر 19 عاما، خلال مواجهة فولهام، واصطدم بزميله إيدسون ألفاريز في منتصف الملعب ليسقط على الأرض، وبدا أنه فقد وعيه.

وتلقى إيرثي، العلاج داخل الملعب لمدة 8 دقائق، قبل أن يتم نقله محفة لخارج الملعب، لكنه استعاد وعيه أثناء مغادرة ستاد لندن بسيارة إسعاف بعد حوالي 20 دقيقة من المباراة أمام فولهام.

وذكر النادي في بيان: “يمكن لفريق وست هام يونايتد أن يؤكد أن جورج إيرثي سيخضع لتقييم في أحد مستشفيات لندن هذا المساء بعد الحادث الذي أدى إلى خروجه من الملعب خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم ضد فولهام”.

وأضاف البيان: “تم استبدال لاعب خط الوسط – الذي دخل الملعب كبديل في الشوط الثاني ليشارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي، ضد الكوتيجرز – في الوقت المحتسب بدل الضائع.“.

وقال ديفيد مويس المدير الفني: “جورج تعرض لإصابة في الرأس.. إنه مستيقظ وتم نقله إلى المستشفى لإجراء مزيد من التقييم”.

وأضاف: “سيقدم وست هام يونايتد تحديثًا إضافيًا في الوقت المناسب.

وكان فولهام قد حقق الفوز على مضيفه وست هام بهدفين نظيفين سجلهما أندرياس بيريرا في الدقيقتين 9 و72.

ورفع فولهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد وست هام عند 48 نقطة في المركز الثامن.