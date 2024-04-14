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جماهير باير ليفركوزن تقتحم ملعب مباراة فيردر بريمن بعد التتويج التاريخي بالدوري الألماني.. فيديو

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جماهير باير ليفركوزن

جماهير باير ليفركوزن

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، في حصد لقب الدوري الألماني بشكل رسمي للمرة الأولى في تاريخه.

يأتي ذلك بعد فوز باير ليفركوزن على نظيره فيردر بريمن، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، اليوم الأحد.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني، ليحسم اللقب بشكل رسمي قبل انتهاء البطولة بخمس جولات.

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واقتحمت جماهير باير ليفركوزن ملعب المباراة أمام فيردر بريمن، للاحتفال بشكل جنوني بتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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ويستعد باير ليفركوزن، لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي، يوم الخميس الموافق 18 أبريل الجاري.

وكان ليفركوزن، قد فاز بهدفين نظيفين أمام نظيره الإنجليزي، في مباراة الذهاب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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