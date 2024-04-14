"وشه حلو على الأحمر".. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بتواجد إبراهيم نور الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك غداً، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 10 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

وتعد صافرة إبراهيم نور الدين بمثابة فأل حسن على المارد الأحمر في مباريات القمة، حيث سبق أن تواجها الفريقان معاً في مباراتين، بتواجد إبراهيم نور الدين ضمن الطاقم التحكيمي.

وكانت المواجهة الأولى التي تجمع بين الأهلي والزمالك، تحت إدارة إبراهيم نور الدين، كانت في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2013-2014، وانتهت لصالح المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

واللقاء الثاني بين الفريقين الذي شهد تواجد إبراهيم نور الدين، كان في نهائي دوري أبطال 2020، ولكن تواجدا كحكماً رابعاً، وانتهى اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد للنادي الأهلي.

ويحتل النادي الأهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الـ12 بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.