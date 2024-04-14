"تفوق أحمر".. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك غداً، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتعد هذه هي القمة رقم 127 التي تجمع بين الفريقين، في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سبق أن تواجها الفريقان معاً في 126 مباراة سابقة بالمسابقة.

وتشهد مواجهات الفريقين معاً في بطولة الدوري تفوقاً لصالح النادي الأهلي، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 49 مباراة، وتلقى الهزيمة 27 مباراة، وحضر التعادل في 50 مواجهة بين الفريقين.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء، وهو يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الـ12 بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ويعد النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي، كأكثر الأندية حصولاً على لقب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 لقب، فيما يمتلك الزمالك 14 لقباً بالمسابقة.