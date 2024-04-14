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"الإعجاز يتحقق".. ألونسو يكتب التاريخ ويتوج بالدوري الألماني مع ليفركوزن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قاد المدرب الإسباني تشافي ألونسو، فريق بايرن ليفركوزن للفوز بلقب الدوري الألماني بعد الانتصار على فيردر بريمن بنتيجة 5-0، في الجولة 29 من الدوري.

ويعد هذا هو الدوري الأول في تاريخ النادي الألماني، والبطولة الأولى منذ 31 عاما.

وفاز ليفركوزن بلقب الدوري قبل 5 جولات، برصيد 79 نقطة وبفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ الوصيف.

وأصبح الآن في خزانة النادي الألماني 3 بطولات، الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا والدوري الألماني.

وهناك فرصة لبايرن ليفركوزن الآن لحصد اللقب دون خسارة، حيث يتبقى له 5 مباريات فقط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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