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بالفيديو والصور.. اقتحام الجماهير ملعب ليفركوزن احتفالًا بالدوري التاريخي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اقتحم المئات من جماهير بايرن ليفركوزن ملعب باي أرينا، احتفالا بلقب الدوري الأول في تاريخ النادي تحت قيادة تشافي ألونسو.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ليفركوزن عبر منصة "إكس" مقطع فيديو لاحتفالات الجماهير بالألعاب النارية، وعلق: "صناعة التاريخ".

ويعد هذا هو اللقب الثالث في خزانة النادي الألماني، بعد الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

وحسم ليفركوزن لقب الدوري قبل 5 جولات، برصيد 79 نقطة وبفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ الوصيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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