"سيطرة الرعب وجهاز تنظيم ضربات القلب".. تفاصيل إلغاء مباراة روما بسبب سقوط لاعب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الدقيقة 69 من مباراة روما وأودينيزي، سقوط إيفان نديكا مدافع روما على أرض الملعب دون التدخل مع أي لاعب.

وبحسب شبكة "ميدياست" الإيطالية فإن المدافع الإيفواري شعر بألم في صدره وساعده زملاؤه على الفور.

وتدخل الطاقم الطبي بجهاز تنظيم ضربات القلب، وغادر اللاعب على "نقالة" وهو واعي إلى غرف تغيير الملابس.

وقرر الحكم ، بيريتو، إلغاء المباراة قبل نهايتها بـ19 دقيقة بعد التشاور مع مدرب روما دي روسي.

وأوضح دي روسي أثناء عودته إلى الملعب من غرف تبديل الملابس، أن اللاعب كان واعيا، لكن زملاءه في الفريق لم يشعروا بالرغبة في الاستمرار. حسب معلومات الصحيفة.

وخرج اللاعبون وسط تصفيقات جمهور أودينيزي وروما بعد صافرة النهاية.

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