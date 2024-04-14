شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يكتسح ناميبيا 10 - 3 ويتأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى نصف نهائي أمم أفريقيا رسميا بعد الفوز على ناميبيا بعشرة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات المقامة حاليا في المغرب.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمود شوبير، علاء عيسي دونجا، محمد طلعت، خالد مارادونا، عبد الرحمن عيد".

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرًا بنتيجة 4 أهداف دون رد على منتخب ليبيا فى الجولة الأولى بالبطولة، ليعود من جديد ويهزم ناميبيا ويتأهل لنصف النهائي.

يذكر أن البطولة تقام بحضور 8 منتخبات، تم تقسيمها إلى مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويضمن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى التواجد في نهائيات كأس العالم المقرر في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر القادم.

ويعتبر المنتخب المصري مصر البطل القياسي لكأس أمم أفريقيا للصالات بـ3 تتويجات أعوام 1996 و2000 و2004، دون أي غياب يُذكر عن المباراة النهائية في الـ6 نسخ التي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن.

ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، والذى أكد أن المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو استعادة قوتة فى اللعبة بفضل دعم مجلس ادارة اتحاد الكرة بالكامل برئاسة جمال علام، وأن اللاعبين يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: جمال عبد الناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح لحراسة المرمى، واللاعبين هم: مصطفى عيد، عبد الرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء، محمد سعيد لبيب، محمد عبد الحميد كوكى، علاء عيسى دونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: سامح صالح مدربًا عامًا وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك، عادل محفوظ المدير الإدارى ومحمد إسماعيل إدارى، وائل طلال المنسق الإعلامي وأحمد حسن مسؤول المهمات.