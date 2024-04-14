شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتقدم بهدف على الإسماعيلى بالشوط الأول لدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مودرن فيوتشر في التقدم على الإسماعيلى بهدف دون مقابل في الشوط الأول عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة 28 من عمر اللقاء المقام بينهما باستاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة لدورى NILE .



استحوذ لاعبو الإسماعيلى على مجريات الشوط الأول، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة، كما ألغى حماده القلاوى حكم اللقاء هدف أحرزه التونسى حمدى النقاز في الدقيقة 20 من عمر اللقاء بداعى التسلل عقب العودة لتقنية الفار.



بينما خاض فيوتشر اللقاء بدفاع محكم ومنظم مع الاعتماد على سرعات أحمد عاطف في الجانب الهجومي، ولاحت للفريق فرصة وحيدة استطاع من خلالها أحمد عاطف إحراز هدف التقدم لفريقه.



تشكيل الإسماعيلى ضم كلا من:

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: محمد دسوقي، محمد عمار، محمد نصر، حمدي النقاز.

الوسط: هشام محمد، محمد حسن، عماد حمدي

أمامهم: عبد الرحمن مجدي، عمر الساعي

الهجوم: نادر فرج



مقاعد البدلاء: محمد فوزي، عبد الكريم مصطفى، محمد مخلوف، عصام صبحي، حاتم سكر، محمد زيدان، محمد عبد السميع، إيريك تراوري.

جاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، خالد رضا، محمود رزق، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف



ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، محمد ربيعة، عبد الرحمن رشدان، علي ياسر، أحمد كباكا، كيجالي درامي، ارنولد ايبا، محمد زعلوك.