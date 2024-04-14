شكرا لقرائتكم خبر عن غياب سمير فكرى عن المصرى أمام فاركو وعودة صلاح محسن وحسين السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب سمير فكري، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن قائمة الفريق لمباراته أمام فاركو بالجولة التاسعة عشرة من الدوري، وذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق اليوم أمام سيراميكا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن تشهد قائمة الفريق لمباراة فاركو عودة الثنائي صلاح محسن وحسين السيد، وذلك بعد انتهاء إيقاف الأول لمباراتين عقب طرده في مباراة الاتحاد السكندري، وانتهاء إيقاف الثاني لمباراة واحدة عقب طرده في مباراة فيوتشر الماضية.

ويلتقي النادي المصري مع فاركو، في المباراة المقرر إقامتها على استاد برج العرب في السابعة مساء الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أبريل الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.