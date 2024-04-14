شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مصريا يشاركون فى بطولة البريميرليج للكاراتيه بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، عن مشاركة 26 لاعبا ولاعبة من مصر في بطولة الدوري العالمي «البريميرليج» للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري، على الصالة المغطاة بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت أسماء اللاعبين المصريين المشاركين في البطولة كالتالي:-

عبد الله ممدوح وزن 75 كجم كوميتيه، فريال أشرف وزن 68 كجم كوميتيه، علي الصاوي وزن 67 كجم كوميتيه، عمرو علاء وزن 60 كجم كوميتيه، عبد الله هشام، ويوسف فرج وزن 75 كجم كوميتيه، ريم سلامة، وجنة علي وزن 50 كجم كوميتيه، أحلام يوسف، وميرنا عطية وزن 55 كجم كوميتيه، يوسف بدوي وزن 84 كجم كوميتيه، نورسين علي ودهب علي وزن 61 كجم كوميتيه، أحمد المصري، طه طارق، حازم محمد، ومحمود جلال وزن فوق 84 كجم كوميتيه، هدير هندي، ميار زين العابدين، وعلا المدني وزن 68 كجم كوميتيه، منة شعبان، وحبيبة حلمي وزن فوق 68 كجم كوميتيه، أسماء علام، مريم العزبي، آية هشام، وجنى خميس فردي كاتا.



ويشارك في البطولة نحو 381 لاعبًا ولاعبة ممثلين للـ59 دولة، حيث تم غلق باب التسجيل يوم 4 أبريل.



يذكر أن الاتحاد المصري للكاراتيه ينظم معسكرا دوليا استعداداً للبطولة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل بمشاركة 5 دول وهي: تركيا، وكرواتيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مصر، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبي المنتخب المصري في زيادة الخبرات عن طريق التدريب مع المدارس المختلفة استعدادًا لبطولة البريميرليج وباقي بطولات الموسم.

يشارك في بطولة البريميرليج أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل ميزان، وتمنح البطولة نقاطا مهمة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة وهي ضمن البطولات المؤهلة لبطولة العالم 2025 بالقاهرة.