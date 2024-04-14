شكرا لقرائتكم خبر عن طابور عرض للفرق المشاركة فى حفل افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة بالأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم، الأحد، حفل افتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للرجال التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 12 وحتى 24 أبريل الجارى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة و المؤهلة لبطولة العالم .

وشهد حفل الافتتاح حضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مسئولى النادى الأهلى ومجلس اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر ومسئولى الاتحاد الأفريقى للعبة.

كما شهد حفل الافتتاح طابور عرض للفرق المشاركة وتأكيد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة خلال كلمته على مجهود بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقى لتصبح بطولة أفريقيا مؤهلة لبطولة العالم.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع جرين تيم الكونغولي فى لقاء الافتتاح بعد قليل.

من جانبها أكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلى ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID» للحصول على تذاكر البطولة، التي سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتي، لحضور المباريات.

وتقام البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وأصدر نادى الزمالك بيانا رسميا أعلن فيه اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة المقرر لها شهر أبريل الجارى بالقاهرة بسبب عدم قيد لاعبيه المحترفين.



نهلة سامح



من حفل افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة



محمد الدماطى



حفل افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة