تنافس سعودي للظفر بخدمات ألميرون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع «footballinsider247» الإنجليزي أن أندية في دوري روشن السعودي تسعى للتعاقد مع لاعب فريق نيوكاسل، الباراغوياني ميغيل ألميرون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ورد، فإنه من المنتظر أن تكون المنافسة قوية بين أندية دوري روشن السعودي لضم اللاعب صاحب الـ30 عاما، الذي تعثرت صفقة انتقاله إلى الشباب خلال الميركاتو الشتوي الماضي؛ بسبب الاختلاف على بعض الأمور المالية.

وأشار التقرير إلى أن نادي الشباب قد يعود للمنافسة على ضم اللاعب من جديد هذا الصيف، ويبدو أن فريق «الماكبايس» سيسمح ببيع ألميرون بشرط الحصول على مبلغ لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني.

وكان اللاعب الباراغوياني، صاحب الـ7 أهداف في 50 مباراة دولية، قد حضر إلى نيوكاسل في صيف 2019، قادما من نادي أتلانتا الأمريكي مقابل 24 مليون يورو، ونجح ألميرون في حجز مقعد أساسي منذ موسمه الأول وحتى الآن، مما جعله مطلوبا في دوري روشن السعودي الصيف المقبل.

وخلال الموسم الحالي، خاض الجناح الأيمن 41 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، علما بأن قيمته السوقية الحالية تبلغ 20 مليون يورو، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، وينتهي عقده مع ناديه في يونيو2026.

ألميرون مع نيوكاسل خلال الموسم الحالي: