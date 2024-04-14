الأهلي يهزم جرين تيم الكونغولي بافتتاح البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي على جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3/0 في المباراة التي أقيمت عقب افتتاح البطولة الإفريقية للأندية المقامة حاليًّا بالأهلي من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر خلالها «رجال طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد ليحقق الفريق الفوز في مستهل مشواره في البطولة.

شهد الشوط الأول أداءً مميزًا للغاية قبل أن يحسمه «رجال طائرة الأهلي» بنتيجة 25-15، بفضل تألق لاعبي الأهلي في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بشكل قوي وسيطر على مجريات اللعب، ليحقق الفوز بنتيجة 25-13، وفي الشوط الثالث واصل الأهلي الأداء القوي في ظل تعليمات الجهاز الفني، بقيادة الإسباني فيرناندو مونيوز، مما ساعد على حسم الفريق للمباراة والشوط الثالث بنتيجة 25- 10.