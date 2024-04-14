سيدات يد الأهلي يختتمن استعداداتهن لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي

ياسر رشاد - القاهرة - أختتم الفريق الأول لـ«سيدات يد الأهلي» تدريباته استعدادًا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي التي تقام غدًا الإثنين بالمركب الأوليمبي بمدينة وهران.

إقرأ أيضًا..

واشتمل المران على عديد من التدريبات الفنية والخططية تحت إشراف محمد عادل المدير الفني للفريق، وانتهت التدريبات بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبات.

ويلتقي «سيدات يد الأهلي» مع نادي بترو أتلتيكو غدًا في الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر «الخامسة بتوقيت القاهرة» في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي - آية الله الحسيني - كنزي حاتم - آلاء صابر.