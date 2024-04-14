أهلي 2003 يكتسح المصري بسداسية في دوري الجمهورية للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 حقق فوزًا كبيرًا على المصري بنتيجة 6 - 1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد بالسويس، ضمن الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

افتتح علي نادر التسجيل للأهلي وأضاف سمير محمد الهدف الثاني ونجح المدافع إبراهيم عبد الحكيم في تسجيل الهدفين الثالث والرابع، وقلص المصري الفارق بهدف عكسي قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف ميدو نبيل وأحمد أشرف الهدفين الخامس والسادس.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: طارق حسن.

الدفاع: محمد وائل - إبراهيم عبد الحكيم - إسلام عبد الله - مازن أسامة.

الوسط: مصطفى أبو الخير - ميدو أسامة - أحمد طعيمة - أحمد أشرف.

الهجوم: سمير محمد - علي نادر.

وشارك ميدو نبيل بدلًا من مصطفى أبو الخير، ومحمد رأفت بدلًا من إسلام عبد الله، ومحمود لبيب بدلًا من ميدو أسامة، والفلسطيني عمرو محمد في أول مشاركة له بدلًا من علي نادر، وعبد الجواد عبد الرحمن بدلًا من إبراهيم عبد الحكيم.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى 62 نقطة ليواصل التربع على صدارة الترتيب، وسجل الفريق 57 هدفًا، مقابل 24 هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد، فاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلًّا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.