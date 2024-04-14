تدريبات متنوعة في مران يد الأهلي استعدادًا لمواجهة بي إم سي

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي فقرات تدريبية متنوعة، خلال المران الجماعي الأخير قبل مواجهة فريق بي إم سي الكونغولي غدًا الإثنين في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

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وشارك لاعبو الأهلي في تقسيمة قوية، ضمن البرنامج التدريبي، حيث أدى خلالها الفريق تدريبات خططية، قبل أن يختتم ديفيد ديفيز المدير الفني المران بتقسيمة شارك بها جميع اللاعبين.

ويلتقي فريق الأهلي مع بي إم سي الكونغولي في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي غدًا الإثنين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر (السابعة والنصف بتوقيت القاهرة) على صالة المركب الأوليمبي بمدينة وهران.

‏‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل» - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».