مفاجآت في قائمة الاهلي لمواجهة الزمالك بقمة الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام الزمالك في قمة الدوري.

ويلعب الاهلي ضد الزمالك، غدًا الاثنين، في لقاء مؤجل من منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الاهلي ضد الزمالك، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا.. إيقاف مباراة روما أمام أودينيزي بعد سقوط مرعب لـ إيفان نديكا.. فيديو

وقرر كولر، استبعاد مروان عطية من قائمة الفريق لعدم المجازفة به، بالإضافة إلى كريم فؤاد وبيرسي تاو، حقق شهدت عودة علي معلول وكريم نيدفيد.

قائمة الاهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي- مصطفى مخلوف.

الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم- خالد عبد الفتاح – محمد هاني – علي معلول – محمود متولي- أكرم توفيق- كريم الدبيس- عمر كمال.

الوسط: أحمد نبيل “كوكا” – محمد مجدي “أفشة” – عمرو السولية- أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر- كريم نيدفيد – رضا سليم.

الهجوم: أنتوني موديست – محمود عبد المنعم كهربا – وسام أبو علي.