غيابات الزمالك والاهلي قبل موقعة القمة في الدوري المصري

تضرب الغيابات صفوف فريقي الاهلي والزمالك قبل مباراة القمة، والمقرر إقامتها مساء غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الزمالك في السابعة مساء غدا الاثنين على ستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

غيابات الزمالك أمام الاهلي

يفتقد الفارس الأبيض عدة غيابات أمام الاهلي في مباراة القمة غدًا كالتالي:

-شيكابالا، مصطفى شلبي (عدم جاهزية).

-مهاب ياسر، زياد كمال، محمد عاطف، أحمد إيشو (أسباب فنية).

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-محمد صبحي (إصابة في العضلة الضامة).

-محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي (تأهيل من الإصابة في الرباط الصليبي).

-محمد أشرف روقا (تأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية).

-إبراهيما نداي (تأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية).

-محمود علاء (التأهيل من إصابة أربطة الكاحل).

-يوسف أوباما (إصابة في الفك).

غيابات الاهلي أمام الزمالك في القمة

يغيب عن فريق الاهلي عدد من اللاعبين كالتالي:

الحارس، محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وحمزة علاء ومحمد الضوي كريستو وإمام عاشور وكريم فؤاد.

ويحتل فريق الاهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.