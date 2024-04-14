بعد تتويج ليفركوزن.. تعرق على سجل أبطال الدوري الألماني

توج فريق باير ليفركوزن بالدوري الألماني، اليوم السبت، بعد الفوز على بريمن بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة الـ29 من البوندسليجا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها ليفركورن بالدوري الألماني في تاريخه.