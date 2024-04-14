بعد تتويج ليفركوزن.. تعرق على سجل أبطال الدوري الألماني

توج فريق باير ليفركوزن بالدوري الألماني، اليوم السبت، بعد الفوز على بريمن بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة الـ29 من البوندسليجا.
وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها ليفركورن بالدوري الألماني في تاريخه.
وبهذا الفوز رفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة وبفارق 16 عن بايرن ميونخ الذي يحتل الوصافة.
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واستطاع ليفركوزن كسر هيمنة فريق بايرن ميونخ الذي اكستح البوندسليجا لمدة 11 عامًا متتاليًا.
سجل أبطال الدوري الألماني
بايرن ميونخ – 33 مرة
بوروسيا دورتموند – نورنبرج – 8 مرات.
شالكة – 7 ألقاب.
هامبورج – 6 ألقاب.
شتوتجارت- بوروسيا مونشنجلادباخ – 5 مرات.
فيردر بريمن – نادي كايزرسلاوترن – 4 ألقاب.
كولن – وكوموتيف لايبزيج – جرويتر فورت – 3.
هرتا برلين – فيكتوريا برلين – نادي درسدن – هانوفر 96 – 3 ألقاب.
باير ليفركوزن – كارلسروه إف في – هولشتاين كيل – ميونخ – نادي برلين – كارلسروه إس سي، فورتونا دوسلدورف – آينتراخت فرانكفورت – فولفسبورج – فريبيرج -رابيد فيينا – نادي مانهايم – روت فايس إيسن – آينتراخت براونشفايج ( لقب وحيد لكل منهما).