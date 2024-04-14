السر وراء استبعاد مروان عطية من قائمة الاهلي أمام الزمالك

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، استبعاد مروان عطية، من قائمة الأحمر خلال مواجهة الزمالك.

ويلتقي الاهلي بنظيره الزمالك، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الإثنين.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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واستقر كولر على استبعاد مروان عطية من قائمة الاهلي في مباراة القمة، رغم أن اللاعب أكد جاهزيته لخوض المباراة.

وأصر مدرب القلعة الحمراء على استبعاد مروان عطية، خاصة أنه لم يشارك خلال الفترة الماضية مع الفريق.

وفضل كولر أن ينتظر اللاعب لخوض مواجهة مازيمبي، على أن يتمرن غدًا الإثنين مع زملائه المصابين في النادي.

ويحتل الاهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.