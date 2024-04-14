"غريبه".. إبراهيم سعيد يعلق على استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، على استبعاد شيكابالا من قائمة الفريق الأبيض لمواجهة القلعة الحمراء في الدوري.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "غريبه غياب أسطورة الزمالك شيكابالا، والخروج من قائمة الفريق لمباراة الأهلي والزمالك غدا".

ويلتقي الأهلي والزمالك في القمة رقم 95 غدا الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساء.

اقرأ أيضًا:

"سيطرة الرعب وجهاز تنظيم ضربات القلب".. تفاصيل إلغاء مباراة روما بسبب سقوط لاعب (فيديو)