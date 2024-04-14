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"غريبه".. إبراهيم سعيد يعلق على استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، على استبعاد شيكابالا من قائمة الفريق الأبيض لمواجهة القلعة الحمراء في الدوري.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "غريبه غياب أسطورة الزمالك شيكابالا، والخروج من قائمة الفريق لمباراة الأهلي والزمالك غدا".

ويلتقي الأهلي والزمالك في القمة رقم 95 غدا الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من ، في تمام الساعة السابعة مساء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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