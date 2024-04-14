بالصور.. كواليس مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
اختتم فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الإثنين في الدوري.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، عقد مارسيل كولر محاضرة فيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، من أجل الحديث في الجوانب الفنية والخططية.
وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.
وفاز الأهلي على زد بنتيجة 1-0 في المباراة السابقة التي أقيمت على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة 8 بالدوري المصري.
ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.
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