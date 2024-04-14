بالصور.. كواليس مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اختتم فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الإثنين في الدوري.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، عقد مارسيل كولر محاضرة فيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، من أجل ‏الحديث في الجوانب الفنية والخططية.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى ‏مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

وفاز الأهلي على زد بنتيجة 1-0 في المباراة السابقة التي أقيمت على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة 8 بالدوري المصري.

ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

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