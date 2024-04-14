"عودة الثلاثي واستبعادات بالجملة".. قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك غدا الإثنين، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري.

واستبعد المدرب السويسري مارسيل كولر كل من، بيرسي تاو ومروان عطية ومحمد الشناوي، بالإضافة إلى إمام عاشور وأليو ديانج، بجانب حسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم فؤاد، من قائمة مباراة الزمالك.

وشهدت القائمة عودة علي معلول ومحمد هاني وكريم نيدفيد بعد استبعادهم من مواجهة زد الماضية.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك كالتالي: مصطفى شوبير- محمود الزنفلي - حمزة علاء - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمود متولي - علي معلول - كريم الدبيس - عمر كمال - عمرو السولية - كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - أنتوني موديست - محمود عبد المنعم كهربا - وسام أبو علي.

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