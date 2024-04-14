"رغم النقص العددي".. الإسماعيلي يتعادل مع مودرن فيوتشر بالدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الإسماعيلي أمام نظيره مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وافتتح اللاعب أحمد عاطف لاعب فريق مودرن فيوتشر التسجيل لفريقه، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، قبل أن يخطف محمد الدسوقي التعادل للدراويش في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، طرد لاعب الإسماعيلي محمد حسن.

وبهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة رقم 18 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق الأهداف عن كلا من البنك الأهلي صاحب المركز ال 13، والزمالك صاحب المركز الـ12.

فيما رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول الترتيب، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز التاسع النادي الأهلي.