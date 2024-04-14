"24 لاعبًا".. أكثر من فريقين غائبين عن لقاء الأهلي والزمالك بين الإصابة والاستبعاد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلتقي الأهلي والزمالك في القمة رقم 127 غدا الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

وضربت الغيابات فريقي الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة، نظرا لمشاركتهم في بطولة قارية بجانب البطولات المحلية.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز غيابات الزمالك لمواجهة الأهلي والتي جاءت كالتالي:شيكابالا - مصطفى شلبي - محمد صبحي - محمود علاء - أوباما - نداي - محمد عاطف - مهاب ياسر - روقا - زياد كمال - عبد الشافي - الونش.

وعلى الجانب الآخر، كشف مصدر لموقع "الخليج 365" غيابات الأهلي لمواجهة الزمالك والتي جاءت كالتالي: بيرسي تاو - مروان عطية - إمام عاشور - ديانج - الشحات - الشناوي - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح - كريستو.

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