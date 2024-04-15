ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تألق هالاند وواتكس وصيام صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - تمكن أولي واتكينز لاعب فريق أستون فيلا من تسجيل هدف، في فوز فريق على حساب أرسنال بنتيجة هدفين دون رد، ليواصل مطاردة النرويجي إيرلنج هالاند ، مهاجم مانشستر سيتي على صدارة هدافي الدوريالإنجليزيالممتاز.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن التهديف مع فريق ليفربول، في اللقاء الذي جمع فريقه ضد كريستال بالاس، وانتهى بهدف دون مقابل لصالح فريق كريستال بالاس.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

إيرلنج هالاند.. مانشستر سيتي.. 20 هدفاً.

أولي واتكينز.. أستون فيلا.. 19 هدفاً.

محمد صلاح.. ليفربول.. 17 هدفاً.

سولانكي.. بورنموث.. 17 هدفاً.

إيزاك.. نيوكاسل.. 17 هدفاً.

كول بالمر.. 16 هدفاً.